Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь попросил отложить начало свидетельских показаний.

Глава правительства должен начать выступать в окружном суде Иерусалима 2 декабря в качестве свидетеля защиты по делам, в которых он является обвиняемым.

"Несмотря на все наши усилия, защита не готова и не будет готова к выполнению всех задач, связанных с этим этапом судебного процесса", – отметил в своем обращении в окружной суд в Иерусалиме адвокат главы правительства Амит Хадад.

Он представил список подготовительных встреч, которые проводились в последнее время. "Здесь отражены наши усилия, основанные на уважении к суду, однако мы не в состоянии подготовиться к установленному сроку", – заявили адвокаты.

Они также отмечают, что публикация Международным уголовным судом ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта привели к тому, что часть подготовительных встреч была отменена.

13 ноября окружной суд отклонил просьбу Нетаниягу отложить начало показаний на 10 недель.