Суд отклонил просьбу Нетаниягу, его допрос начнется 2 декабря

Окружной суд в Иерусалиме отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить начало свидетельских показаний.

Они начнутся 2 декабря, как и было назначено изначально.

"Нас не смогли убедить в том, что имеют место существенные изменения, оправдывающие принятые изначально решения о датах слушаний свидетельских показаний", – говорится в судебном решении. По словам судей, предыдущим решением, принятым в июле, защите предоставили пять месяцев на подготовку к этапу свидетельских показаний. В своем нынешнем решении мы принимаем в расчет и этот период времени", – напомнили судьи.

Обращаясь в суд с просьбой об отсрочке, адвокаты мотивировали свою просьбу тем, что "в связи с событиями исключительной важности, такими как ликвидация Мухаммада Дэйфа и Хасана Насраллы, а также в связи с переговорами по сделке по освобождению заложников, премьер-министр не имел возможности подготовиться к даче показаний".

Прокуратура потребовала отклонить просьбу премьер-министраю "Общественный интерес требует, чтобы рассмотрение этого дела и судебный процесс закончились как можно быстрее. Общественный интерес, требования норм справедливого хода судебной процедуры, а также принцип равенства перед законом требуют начать слушание свидетельств защиты в заранее установленный срок", – говорилось в ответе государственной прокуратуры.

Напомним, что 2 декабря должен начаться этап свидетельских показаний защиты по делам 1000, 2000 и 4000, которые рассматриваются в окружном суде в Иерусалиме. Согласно юридической процедуре, первыми свидетельские показания дают обвиняемые.