ЦАХАЛ отчитался об авиаударах по военным штабам "Хизбаллы" в Бейруте

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, основываясь на разведданных, полученных военной разведкой, атаковали ранее в воскресенье, 24 ноября, военные штабы "Хизбаллы", которые были интегрированы внутри гражданских зданий в Дахии на юге Бейрута.

В сообщении пресс-службы Армии Обороны Израиля сказано, что из этих командных комплексов "Хизбалла" руководит боевыми действиями против граждан Израиля и координирует террористические операции, направленные против израильтян.

"Все атакованные цели намеренно были размещены "Хизбаллой" в центре гражданского населения, – подчеркивается в официальном сообщении ЦАХАЛа. – Это еще один пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита".

В ЦАХАЛе подчеркивают, что перед атакой по различным каналам были опубликованы предупреждения для местных жителей и приняты другие меры для минимизации жертв среди гражданского населения.