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Израиль

ЦАХАЛ отчитался об авиаударах по военным штабам "Хизбаллы" в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 24 ноября 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 18:26
ЦАХАЛ отчитался об авиаударах по военным штабам "Хизбаллы" в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, основываясь на разведданных, полученных военной разведкой, атаковали ранее в воскресенье, 24 ноября, военные штабы "Хизбаллы", которые были интегрированы внутри гражданских зданий в Дахии на юге Бейрута.

В сообщении пресс-службы Армии Обороны Израиля сказано, что из этих командных комплексов "Хизбалла" руководит боевыми действиями против граждан Израиля и координирует террористические операции, направленные против израильтян.

"Все атакованные цели намеренно были размещены "Хизбаллой" в центре гражданского населения, – подчеркивается в официальном сообщении ЦАХАЛа. – Это еще один пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита".

В ЦАХАЛе подчеркивают, что перед атакой по различным каналам были опубликованы предупреждения для местных жителей и приняты другие меры для минимизации жертв среди гражданского населения.

Израиль
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