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Израиль

Задержан житель Тель-Авива, в доме которого обнаружены краденые электрические велосипеды и самокаты

Полиция
время публикации: 24 ноября 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 19:03
Задержан житель Тель-Авива, в доме которого обнаружены краденые электрические велосипеды и самокаты
Пресс-служба полиции Израиля

В течение последнего месяца полиция Гиватаима расследовала волну краж электрических велосипедов и самокатов в городе. После того, как личность подозреваемого была установлена, в его доме был осуществлен обыск, а он сам задержан.

В операции по задержанию подозреваемого вместе с детективами полиции Гиватаима участвовали бойцы пограничной полиции и подразделения ЯСАМ из Тель-Авива.

Во время обыска были обнаружены электровелосипеды, электросамокаты, аккумуляторы от транспортных средств и навесное оборудование с транспортных средств.

Задержанный, 35-летний житель Тель-Авива, доставлен для дальнейшего расследования в отделение полиции Гиватаима.

Израиль
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