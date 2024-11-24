Задержан житель Тель-Авива, в доме которого обнаружены краденые электрические велосипеды и самокаты

В течение последнего месяца полиция Гиватаима расследовала волну краж электрических велосипедов и самокатов в городе. После того, как личность подозреваемого была установлена, в его доме был осуществлен обыск, а он сам задержан.

В операции по задержанию подозреваемого вместе с детективами полиции Гиватаима участвовали бойцы пограничной полиции и подразделения ЯСАМ из Тель-Авива.

Во время обыска были обнаружены электровелосипеды, электросамокаты, аккумуляторы от транспортных средств и навесное оборудование с транспортных средств.

Задержанный, 35-летний житель Тель-Авива, доставлен для дальнейшего расследования в отделение полиции Гиватаима.