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Израиль

ДТП на 431-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

время публикации: 24 октября 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 14:09
ДТП на 431-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В четверг, 24 октября, на 431-й трассе около развязки Эйн а-Коре произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получил мужчина 25-30 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, на момент госпитализации он был в сознании, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. О причастности других транспортных средств к аварии не сообщается.

Израиль
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