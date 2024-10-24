ДТП на 431-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

В четверг, 24 октября, на 431-й трассе около развязки Эйн а-Коре произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получил мужчина 25-30 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, на момент госпитализации он был в сознании, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. О причастности других транспортных средств к аварии не сообщается.