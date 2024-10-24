Четверо военнослужащих ЦАХАЛа погибли в Южном Ливане

Разрешена к публикации информация о том, что в бою с террористами "Хизбаллы" на юге Ливана погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа.

Опубликованы имена погибших:

-Прапорщик резерва Мордехай Хаим Амойаль, 42 года, из Лода, боец 222-й роты бригады "Кармели" (2).

-Старшина резерва Шмуэль Харари, 35 лет, из Цфата, командир отделения 222-й роты бригады "Кармели" (2).

- Прапорщик резерва Шломо Авиад Найман, 31 год, из Мицпе-Йерихо, боец 222-й роты бригады "Кармели" (2).

- Старший сержант резрева Шуваэль Бен-Натан, 22 года, из Рхелим, боец 222-й роты бригады "Кармели" (2).

Известие о гибели военнослужащих передано их близким.

В том же бою тяжелые ранения получили боевой офицер резерва и два бойца 222-й роты бригады "Кармели".

Согласно сообщениям в СМИ, бой, в котором погибли четверо военнослужащих произошел в среду, 23 октября, в одной из деревень на юге Ливана. Боевики "Хизабллы", вышедшие из туннеля, атаковали бойцов с помощью гранат.

Также разрешена к публикации информация о том, что боец 75-го батальна бригады "Саар ми-Голан" в четверг, 24 октября, был тяжело ранен в бою на юге Ливана.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 756 военнослужащих ЦАХАЛа.