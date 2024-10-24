"Кан-11": план нанесения удара по Ирану одобрен начальником Генштаба и министром обороны

Военный корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь в вечернем выпуске новостей сообщил, что план нанесения ответного удара по Ирану одобрен начальником Генштаба и министром обороны.

Корреспондент отметил, что ВВС ЦАХАЛа находятся в повышенной боевой готовности и готовы в любой момент приступить к выполнению миссии.

По словам источника телеканала в службах безопасности, в настоящий момент высшее руководство ЦАХАЛа, ВВС, оперативный отдел и военная разведка ждут "зеленый свет" от политического руководства страны.