"Кан-11": план нанесения удара по Ирану одобрен начальником Генштаба и министром обороны
время публикации: 24 октября 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 20:23
Военный корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь в вечернем выпуске новостей сообщил, что план нанесения ответного удара по Ирану одобрен начальником Генштаба и министром обороны.
Корреспондент отметил, что ВВС ЦАХАЛа находятся в повышенной боевой готовности и готовы в любой момент приступить к выполнению миссии.
По словам источника телеканала в службах безопасности, в настоящий момент высшее руководство ЦАХАЛа, ВВС, оперативный отдел и военная разведка ждут "зеленый свет" от политического руководства страны.
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