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Израиль

Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего, погибшего в Южном Ливане

время публикации: 24 октября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 22:12
Гай Бен-Харуш (23 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что в бою с террористами на юге Ливана погиб старший сержант Гай Бен-Харуш, 23 года, из поселка Пардес-Хана-Каркур, командир атакующей роты в спецподразделении "Окец" бригады "Маром".

Известие о гибели военнослужащего передано его близким.

В том же бою тяжелые ранения получил военнослужащий резерва из 7155-го батальона бригады "Ход а-Ханит" (55). Военнослужащий доставлен в больницу, его семья уведомлена.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 756 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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