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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте

время публикации: 24 октября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 10:06
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ подтвердил сообщения о нанесении в ночь на 24 октября авиаударов по оружейным цехам и складам оружия террористической организации "Хизбалла" в Дахии, на юге Бейрута.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается: "Все объекты были расположены под зданиями и внутри гражданских зданий в самом сердце жилых районов".

Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба гражданскому населению.

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