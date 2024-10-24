ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте

ЦАХАЛ подтвердил сообщения о нанесении в ночь на 24 октября авиаударов по оружейным цехам и складам оружия террористической организации "Хизбалла" в Дахии, на юге Бейрута.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается: "Все объекты были расположены под зданиями и внутри гражданских зданий в самом сердце жилых районов".

Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба гражданскому населению.