ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте
время публикации: 24 октября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 10:06
ЦАХАЛ подтвердил сообщения о нанесении в ночь на 24 октября авиаударов по оружейным цехам и складам оружия террористической организации "Хизбалла" в Дахии, на юге Бейрута.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается: "Все объекты были расположены под зданиями и внутри гражданских зданий в самом сердце жилых районов".
Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба гражданскому населению.