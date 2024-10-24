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Ближний Восток

Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа нанесли 17 ударов в пригородах Бейрута

время публикации: 24 октября 2024 г., 01:42 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 01:42
Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа нанесли 17 ударов в пригородах Бейрута
AP Photo/Hussein Malla

По данным ливанских источников, в ночь на 24 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли не менее 17 авиаударов в южных пригородах Бейрута. Эти атаки называются самыми интенсивными с начала боевых действий.

По данным минздрава Ливана, по меньшей мере погиб один человек и пятеро получили ранения в результате удара по жилому комплексу в районе Аль-Лайлаки. Ливанское национальное информационное агентство (NNA) сообщило, что в результате четырех ударов по комплексу были разрушены шесть зданий.

За несколько минут до атаки ВВС глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Адраи распространил карты с изображением зданий, являющихся целями ВВС, и попросил местных жителей отойти не менее чем на 500 метров от объектов, связанных с "Хизбаллой".

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