Действия ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов

ЦАХАЛ продолжает действовать на всей территории сектора Газы, уничтожая боевиков террористических группировок и ликвидируя инфраструктуру террора.

Силы 162-й дивизии, действуя в районе Джабалии (на севере сектора), за последние сутки ликвидировали десятки террористов. При этом продолжается эвакуация мирного населения в безопасные районы. Были задержаны около 200 террористов, пытавшихся выйти из зоны боев вместе с мирными гражданами.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора Газы, за последние сутки уничтожили ряд объектов инфраструктуры террористической организации ХАМАС.

Силы 143-й дивизии ликвидируют террористов и уничтожают инфраструктуру террористической организации ХАМАС на юге сектора Газы.