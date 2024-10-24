Действия ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов
время публикации: 24 октября 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 07:19
ЦАХАЛ продолжает действовать на всей территории сектора Газы, уничтожая боевиков террористических группировок и ликвидируя инфраструктуру террора.
Силы 162-й дивизии, действуя в районе Джабалии (на севере сектора), за последние сутки ликвидировали десятки террористов. При этом продолжается эвакуация мирного населения в безопасные районы. Были задержаны около 200 террористов, пытавшихся выйти из зоны боев вместе с мирными гражданами.
Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора Газы, за последние сутки уничтожили ряд объектов инфраструктуры террористической организации ХАМАС.
Силы 143-й дивизии ликвидируют террористов и уничтожают инфраструктуру террористической организации ХАМАС на юге сектора Газы.