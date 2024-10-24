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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов

время публикации: 24 октября 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 07:19
Действия ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает действовать на всей территории сектора Газы, уничтожая боевиков террористических группировок и ликвидируя инфраструктуру террора.

Силы 162-й дивизии, действуя в районе Джабалии (на севере сектора), за последние сутки ликвидировали десятки террористов. При этом продолжается эвакуация мирного населения в безопасные районы. Были задержаны около 200 террористов, пытавшихся выйти из зоны боев вместе с мирными гражданами.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора Газы, за последние сутки уничтожили ряд объектов инфраструктуры террористической организации ХАМАС.

Силы 143-й дивизии ликвидируют террористов и уничтожают инфраструктуру террористической организации ХАМАС на юге сектора Газы.

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