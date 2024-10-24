ЦАХАЛ действует на юге Ливана: за сутки ликвидированы десятки террористов, атакованы более 160 целей

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию против "Хизбаллы" на юге Ливана. За последние сутки были ликвидированы десятки террористов. Израильские ВВС атаковали более 160 целей по всему Ливану – ракетные пусковые установки, здания военного назначения, объекты террористической инфраструктуры.

Силы 146-й дивизии на юге Ливана обнаружили места проживания боевиков "Хизбаллы", найдены десятки автоматов Калашникова и гранатометов внутри одного из таких домов.

Силы 91-й дивизии за последние сутки уничтожили около 20 террористов и нашли много оружия: гранатометы, минометы и др.

Силы 98-й дивизии обнаружили склады боеприпасов, на которых находились сотни противотанковых ракет и минометных снарядов. ВВС ЦАХАЛа, взаимодействуя с наземными силами, уничтожили несколько групп террористов.

Силы 36-й дивизии обнаружили и уничтожили несколько складов боеприпасов, ракетную установку и др.