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Израиль

ЦАХАЛ действует на юге Ливана: за сутки ликвидированы десятки террористов, атакованы более 160 целей

время публикации: 24 октября 2024 г., 07:02 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 07:11
ЦАХАЛ действует на юге Ливана: за сутки ликвидированы десятки террористов, атакованы более 160 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию против "Хизбаллы" на юге Ливана. За последние сутки были ликвидированы десятки террористов. Израильские ВВС атаковали более 160 целей по всему Ливану – ракетные пусковые установки, здания военного назначения, объекты террористической инфраструктуры.

Силы 146-й дивизии на юге Ливана обнаружили места проживания боевиков "Хизбаллы", найдены десятки автоматов Калашникова и гранатометов внутри одного из таких домов.

Силы 91-й дивизии за последние сутки уничтожили около 20 террористов и нашли много оружия: гранатометы, минометы и др.

Силы 98-й дивизии обнаружили склады боеприпасов, на которых находились сотни противотанковых ракет и минометных снарядов. ВВС ЦАХАЛа, взаимодействуя с наземными силами, уничтожили несколько групп террористов.

Силы 36-й дивизии обнаружили и уничтожили несколько складов боеприпасов, ракетную установку и др.

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