ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по штабу террористов на территории школы в секторе Газы

ЦАХАЛ сообщает, что 24 октября израильские ВВС нанесли удар по штабу террористов, который находился на территории школы "Шахдаа ан-Нусейрат" в Нусейрате, в центральной части сектора Газы.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что цель была однозначно определена на основе разведданных и что были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Источники в Газе и катарский телеканал "Аль-Джазира" ранее сообщали о множестве убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в лагере для перемещенных лиц во дворе школы в Нусейрате, в центре сектора Газы. При этом приводилось другое название школы – "Абу Хусейн". Администрация больницы "Аль-Ауда" заявила о 17 убитых и 42 раненых.