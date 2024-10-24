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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по штабу террористов на территории школы в секторе Газы

время публикации: 24 октября 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 14:46
ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по штабу террористов на территории школы в секторе Газы (иллюстрация)
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что 24 октября израильские ВВС нанесли удар по штабу террористов, который находился на территории школы "Шахдаа ан-Нусейрат" в Нусейрате, в центральной части сектора Газы.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что цель была однозначно определена на основе разведданных и что были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Источники в Газе и катарский телеканал "Аль-Джазира" ранее сообщали о множестве убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в лагере для перемещенных лиц во дворе школы в Нусейрате, в центре сектора Газы. При этом приводилось другое название школы – "Абу Хусейн". Администрация больницы "Аль-Ауда" заявила о 17 убитых и 42 раненых.

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