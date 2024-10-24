Лесной пожар около поселка Кохав-Яир, на границе с ПА: проводится эвакуация
время публикации: 24 октября 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 14:38
Днем 24 октября к востоку от поселка Кохав-Яир, расположенного на границе с Палестинской автономией (севернее Калькилии), возник сильный лесной пожар, пламя приблизилось к домам на первой линии около пограничного забора.
Проводится эвакуация. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Информация уточняется.
Причины возгорания выясняются.