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Израиль

Лесной пожар около поселка Кохав-Яир, на границе с ПА: проводится эвакуация

время публикации: 24 октября 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 14:38
Лесной пожар около поселка Кохав-Яир, на границе с ПА: проводится эвакуация
Yossi Zamir/Flash90

Днем 24 октября к востоку от поселка Кохав-Яир, расположенного на границе с Палестинской автономией (севернее Калькилии), возник сильный лесной пожар, пламя приблизилось к домам на первой линии около пограничного забора.

Проводится эвакуация. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Информация уточняется.

Причины возгорания выясняются.

Израиль
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