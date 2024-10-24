Обстрел Кармиэля, ранен пожилой мужчина
время публикации: 24 октября 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 16:21
В результате ракетного обстрела в районе Кармиэля легкие осколочные ранения получил мужчина 84 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Раненый доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.
Кроме того, нескольким гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.
В 15:17-15:18 24 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Кармиэле и других населенных пунктах Верхней Галилеи. Зафиксирован ракетный обстрел.
ЦАХАЛ сообщает о перехвате пяти ракет, выпущенных из Ливана.
Полиция передает, что в результате падения ракет или фрагментов ракет в районе Кармиэля причинен ущерб.