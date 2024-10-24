Обстрел Кармиэля, ранен пожилой мужчина

В результате ракетного обстрела в районе Кармиэля легкие осколочные ранения получил мужчина 84 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Раненый доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.

Кроме того, нескольким гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

В 15:17-15:18 24 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Кармиэле и других населенных пунктах Верхней Галилеи. Зафиксирован ракетный обстрел.

ЦАХАЛ сообщает о перехвате пяти ракет, выпущенных из Ливана.

Полиция передает, что в результате падения ракет или фрагментов ракет в районе Кармиэля причинен ущерб.