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Израиль

Обстрел Кармиэля, ранен пожилой мужчина

время публикации: 24 октября 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 16:21
Обстрел Кармиэля, ранен пожилой мужчина
Пресс-служба МАДА

В результате ракетного обстрела в районе Кармиэля легкие осколочные ранения получил мужчина 84 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Раненый доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.

Кроме того, нескольким гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

В 15:17-15:18 24 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Кармиэле и других населенных пунктах Верхней Галилеи. Зафиксирован ракетный обстрел.

ЦАХАЛ сообщает о перехвате пяти ракет, выпущенных из Ливана.

Полиция передает, что в результате падения ракет или фрагментов ракет в районе Кармиэля причинен ущерб.

Израиль
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