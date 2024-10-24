МАДА: в результате ракетного обстрела Западной Галилеи есть раненые

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в результате недавнего ракетного обстрела Западной Галилеи осколочные ранения средней тяжести получили двое мужчин 27 и 40 лет. Еще один человек ранен легко.

В сообщении отмечается, что раненые были найдены рядом с машиной, которая была изрешечена шрапнелью.

Раненые доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

ЦАХАЛ подтверждает, что в 9:52-9:54 из Ливана по Нагарии и другим населенным пунктам Западной Галилеи были выпущены около 50 ракет. Некоторые из них были перехвачены. Но были зафиксированы и попадания.

По уточненным данным полиции, два человека были ранены в результате попадания осколков ракеты в машину между Шейх Дануном и Джатом. Сообщается также, что в этом районе в результате падений ракет и фрагментов ракет разрушено здание и повреждены автомобили.