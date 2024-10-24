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Израиль

Самолет управделами президента РФ совершил рейс в Израиль и возвращается в Россию

время публикации: 24 октября 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 15:24
Самолет управделами президента РФ совершил рейс в Израиль и возвращается в Россию
Фото: Maxim Maksimov. Википедия/russianplanes.net/ID19162

В четверг, 24 октября, примерно в 13:30 самолет-ретранслятор "Ту-214СР", принадлежащий российскому правительству, приземлился в аэропорту "Бен-Гурион", примерно через час он вылетел обратно в Россию (рейс RWZ018, борт RA-64516). Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24 и других мониторинговых ресурсов.

Информация уточняется.

Отметим, что "Хизбалла" приостанавливала ракетные обстрелы израильской территории на несколько часов – в это время состоялся данный короткий визит.

Самолет "Ту-214СР", борт RA-64516, входит в состав Специального летного отряда "Россия", подчиняющегося Управлению делами президента РФ. Он был передан заказчику в июне 2009 года.

Ту-214СР – самолёт-ретранслятор, созданный на базе обычного пассажирского Ту-214, который был разработан специально для администрации президента РФ. В отличие от базовой модели, Ту-214СР оснащен радиотехническим комплексом, системами энергоснабжения и дополнительными топливными баками.

Израиль
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