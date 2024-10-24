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Израиль

В течение дня в больницу "Зив" из северных районов поступили 29 пострадавших

время публикации: 24 октября 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 19:10
В течение дня в больницу "Зив" из северных районов поступили 29 пострадавших
Ayal Margolin/Flash90

В течение дня в больницу "Зив" из прифронтового района и зоны боевых действий поступили 29 человек. Пострадавшие и раненые доставлялись в больницу на вертолетах и машинах "скорой помощи".

Из больницы сообщили, что один человек был доставлен в тяжелом состоянии, он получил помощь в травматологическом отделении и затем был переведен в отделение интенсивной терапии.

Несколько человек были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения, другие с осколочными ранениями или травмами, вызванными взрывной волной. Состояние большинства пострадавших легкое.

Из больницы сообщили, что один пациент, ранения которого оценивается как легкое, остается под наблюдением в хирургическом отделении.

Остальные пациенты, за исключением еще пяти человек, которые проходят обследование в приемном покое, были выписаны.

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