В течение дня в больницу "Зив" из северных районов поступили 29 пострадавших

В течение дня в больницу "Зив" из прифронтового района и зоны боевых действий поступили 29 человек. Пострадавшие и раненые доставлялись в больницу на вертолетах и машинах "скорой помощи".

Из больницы сообщили, что один человек был доставлен в тяжелом состоянии, он получил помощь в травматологическом отделении и затем был переведен в отделение интенсивной терапии.

Несколько человек были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения, другие с осколочными ранениями или травмами, вызванными взрывной волной. Состояние большинства пострадавших легкое.

Из больницы сообщили, что один пациент, ранения которого оценивается как легкое, остается под наблюдением в хирургическом отделении.

Остальные пациенты, за исключением еще пяти человек, которые проходят обследование в приемном покое, были выписаны.