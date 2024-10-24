Иерусалим: глава "Мосада" направлен в Катар на переговоры по заложникам

В четверг, 24 октября, канцелярия премьер-министра сообщила, что в ближайшее воскресенье, 27 октября, глава "Мосада" Давид Барнеа вылетит в Катар на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара. Эта поездка была санкционирована премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В канцелярии отмечают, что в Катаре будут обсуждаться варианты возобновления переговоров об освобождении похищенных израильтян из плена ХАМАСа с учетом последних событий.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани сообщил, что вскоре в Доху прибудут делегации США и Израиля для консультации по вопросу о прекращении огня в секторе Газы и "обмене пленными" с ХАМАСом.

"Американские и израильские переговорщики встретятся в Дохе, где обсудят пути достижения прорыва в переговорах о прекращении огня", – сказал катарский премьер на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.