Операция в университете Бир-Зейт, задержаны восемь подозреваемых в планировании теракта

В ночь на воскресенье, 24 сентября, силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) была проведена операция в университете Бир-Зейт, в ходе которой были задержаны восемь подозреваемых в планировании теракта против израильтян.

В официальном сообщении силовых структур сказано, что задержанные входили в ячейку ХАМАСа "Хактала Исламия".

Следствием установлено, что теракт планировали активисты, завербованные боевиками ХАМАСа из сектора Газы. Они получили оружие и боеприпасы для совершения террористических атак на израильские объекты.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

В ходе обыска были обнаружены экстремистские материалы и технические средства для совершения теракта.

Еще четверо подозреваемых в террористической деятельности были задержаны сегодня в районе населенного пункта Хирбат Карма.