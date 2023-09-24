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    В Израиле

    Операция в университете Бир-Зейт, задержаны восемь подозреваемых в планировании теракта

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    Операция в университете Бир-Зейт, задержаны восемь подозреваемых в планировании теракта
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на воскресенье, 24 сентября, силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) была проведена операция в университете Бир-Зейт, в ходе которой были задержаны восемь подозреваемых в планировании теракта против израильтян.

    В официальном сообщении силовых структур сказано, что задержанные входили в ячейку ХАМАСа "Хактала Исламия".

    Следствием установлено, что теракт планировали активисты, завербованные боевиками ХАМАСа из сектора Газы. Они получили оружие и боеприпасы для совершения террористических атак на израильские объекты.

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    В ходе обыска были обнаружены экстремистские материалы и технические средства для совершения теракта.

    Еще четверо подозреваемых в террористической деятельности были задержаны сегодня в районе населенного пункта Хирбат Карма.

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