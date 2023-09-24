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    В Израиле

    ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Нур аш-Шамсе, подтверждено ранение военнослужащего

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    ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Нур аш-Шамсе, подтверждено ранение военнослужащего
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Нур аш-Шамсе, подтверждено ранение военнослужащего
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Нур аш-Шамсе, подтверждено ранение военнослужащего
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    В ночь на воскресенье, 24 сентября, силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) была проведена операция в лагере беженцев Нур аш-Шамс, который расположен к востоку от Туль-Карема.

    Действовали спецподразделения "Эгоз" и "Яалом", разведчики бригады "Голани", инженерные войска, спецназ пограничной полиции и другие.

    Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе операции были найдены и уничтожены десятки готовых к применению взрывных устройств. Обнаружен и уничтожен штаб боевиков, в котором были найдены приборы для ведения наблюдения, компьютеры и другая техника. Помимо прочего была проведена инженерная работа по расчистке дорог, на которых были заложены взрывные устройства.

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    Боевики пытались помешать проведению операции, стреляя в военных и бросая в них взрывные устройства. В ходе перестрелки были зафиксированы попадания в нескольких боевиков.

    При этом один военнослужащий ЦАХАЛа получил осколочное ранение средней степени тяжести. Раненый был доставлен в больницу.

    По данным палестинских источников, операция длилась более четырех часов. Рано утром силы ЦАХАЛа были выведены с территории Нур аш-Шамса.

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    Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что в ходе операции военными были убиты двое "местных жителей" – 21-летний Усайэд Джабауи и 32-летний Абд ар-Рахман Сулейман Абу Дагаш. Судя по публикациям в соцсетях, оба убитых были боевиками, участвовавшими в вооруженном противостоянии израильским военным.

    Палестинские источники отмечают, что ЦАХАЛ использовал военные бульдозеры для "зачистки дорог" от взрывных устройств, с крыш домов стреляли израильские снайперы.

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    "Бригады Изаддина Аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) в Туль-Кареме утверждают, что боевики смогли взорвать самодельное взрывное устройство на пути одного армейского бульдозера, повредив его. При этом ХАМАС подтверждает, что боевики этого подразделения террористической организации участвовали в противостоянии ЦАХАЛу в Нур аш-Шамсе вместе с боевиками других группировок. То есть против военных действовали не только "местные" боевики.

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    При этом ХАМАС заявляет, что военным не удалось задержать ни одного разыскиваемого.

    Власти Нур аш-Шамса и мухафазы Туль-Карем заявляют, что в результате действий ЦАХАЛа был причинен значительный ущерб ряду зданий и автомобилям.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Сентября 2023
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