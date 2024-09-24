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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 сентября: удары по целям в центре и на юге сектора

время публикации: 24 сентября 2024 г., 06:07 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 06:12
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 сентября: удары по целям в центре и на юге сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 24 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе невысокая.

В центре сектора: в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по автомобилю недалеко от Дир аль-Балаха, были убиты два человека и еще несколько были ранены.

На юге сектора: минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о четырех убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Харб в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 24 сентября.

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