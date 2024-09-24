Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Мы стремимся к тому, чтобы операция на севере была как можно короче"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с публичным заявлением, первым за сегодняшний день, 24 сентября. Он рассказал о масштабных атаках израильских ВВС в Ливане, начав с успешной ликвидации командующего ракетными силами "Хизбаллы" Ибрагима Мухаммада Кубайси. Хагари отметил, что ЦАХАЛ изучает вчерашнюю попытку ликвидации Али Карки, третьего номера в иерархии "Хизбаллы", с тем чтобы скорректировать свои дальнейшие действия.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что самолеты военно-воздушных сил продолжают наносить удары по целям на юге Ливана и в долине Бекаа, которые были превращены "Хизбаллой" в военные базы.

В течение сегодняшнего дня из Ливана в сторону Израиля были запущены около 300 ракет. Хагари отметил, что "Хизбалла" планировала запустить намного больше ракет, но ее планы были нарушены ЦАХАЛом.

В течение дня 24 сентября в результате ракетных обстрелов были ранены шесть человек, как гражданские лица, так и военные. Большинство из них получили легкие ранения. Даниэль Хагари призвал население строго следовать инструкциям Управления тылом.

На вопрос журналиста 12-го телеканала, включен ли лидер "Хизбаллы" шейх Хасан Насралла в "базу целей" ЦАХАЛа, Даниэль Хагари напомнил, что днем ранее начальник Генштаба Герци А-Леви сказал, что никто из лидеров "Хизбаллы" не имеет иммунитета, и каждый из них является законной целью.

На вопрос о том, как долго может продлиться операция на северном фронте, представитель ЦАХАЛа сказал: "Мы стремимся к тому, чтобы кампания была как можно короче, поэтому мы атакуем с такой интенсивностью. В то же время, мы должны быть готовы к тому, что нам может потребоваться больше времени".