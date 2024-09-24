ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что ночью и утром 24 сентября израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Ливане.

Сообщается, что была атакована группа ракетчиков, обстрелявших Афулу и окрестности, были уничтожены пусковые установки.

Отмечается, что при нанесении ударов по объектам "Хизбаллы" наблюдались вторичные взрывы, что свидетельствует о поражении ракет, хранившихся в зданиях.