ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Ливане. Видео
время публикации: 24 сентября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 08:14
ЦАХАЛ сообщает, что ночью и утром 24 сентября израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Ливане.
Сообщается, что была атакована группа ракетчиков, обстрелявших Афулу и окрестности, были уничтожены пусковые установки.
Отмечается, что при нанесении ударов по объектам "Хизбаллы" наблюдались вторичные взрывы, что свидетельствует о поражении ракет, хранившихся в зданиях.