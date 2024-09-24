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Израиль

ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Ливане. Видео

время публикации: 24 сентября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 08:14
ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что ночью и утром 24 сентября израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в Ливане.

Сообщается, что была атакована группа ракетчиков, обстрелявших Афулу и окрестности, были уничтожены пусковые установки.

Отмечается, что при нанесении ударов по объектам "Хизбаллы" наблюдались вторичные взрывы, что свидетельствует о поражении ракет, хранившихся в зданиях.

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