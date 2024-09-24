МАДА: в больницу в Нагарии доставлены пострадавшие в результате ракетного обстрела
время публикации: 24 сентября 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 08:37
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что в медицинский центр "Галиль" в Нагарии были доставлены двое пострадавших в результате недавнего ракетного обстрела.
58-летняя женщина получила легкое ранение лица. 61-летнему мужчине, находившемуся за рулем автомобиля, потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.
Кроме того, парамедики МАДА оказали на месте помощь нескольким гражданам, получившим легкие травмы по пути в защищенные помещения.