МАДА: после ракетного обстрела оказана помощь девяти пострадавшим, в их числе четверо детей
время публикации: 24 сентября 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 16:40
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что после недавних обстрелов девяти гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока, в их числе четверо несовершеннолетних.
МАДА подчеркивает, что речь не идет о физических ранениях.
В больницу "Пория" в Тверии доставили пять нуждающихся в помощи в связи с пережитым шок - осколок попал в ближайший к ним автомобиль. Из них четверо несовершеннолетние в возрасте пяти, семи, 13 и 17 лет.
Еще четырем гражданам, впавшим в состояние нервного шока после попадания ракеты по их дому в Верхней Галилее, был оказана помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.