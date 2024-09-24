МАДА: после ракетного обстрела оказана помощь девяти пострадавшим, в их числе четверо детей

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что после недавних обстрелов девяти гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока, в их числе четверо несовершеннолетних.

МАДА подчеркивает, что речь не идет о физических ранениях.

В больницу "Пория" в Тверии доставили пять нуждающихся в помощи в связи с пережитым шок - осколок попал в ближайший к ним автомобиль. Из них четверо несовершеннолетние в возрасте пяти, семи, 13 и 17 лет.

Еще четырем гражданам, впавшим в состояние нервного шока после попадания ракеты по их дому в Верхней Галилее, был оказана помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.