Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 сентября: операции в Шхеме, Рамалле, около Дженина

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 сентября действовали в Шхеме (в лагере Аскар), около Дженина (в Ямуне), около Тубаса (в Тамуне), в Рамалле, около Хеврона (в Аль-Аррубе, Байт-Уммаре, Ад-Дахирии).

Происходили вооруженные столкновения. Поступали сведения о раненых с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны десятки подозреваемых – только в Харисе задержали более 60 местных жителей для допроса. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 сентября.

Ночью террористы обстреляли еврейский поселок Кохав-Яаков в Самарии. Пострадавших нет.