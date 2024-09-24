Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 24 сентября, температура немного повысится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 19-31, в Мицпе-Рамоне – 19-30, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-29, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-30, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В среду ожидается усиление северного ветра, температура немного повысится. В четверг-пятницу – небольшое повышение температуры.