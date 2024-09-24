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Израиль

Пожар в районе Гива а-Царфатит в Иерусалиме: пострадали четыре человека

время публикации: 24 сентября 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 15:22
Пожар в районе Гива а-Царфатит в Иерусалиме: пострадали четыре человека
Пожарно-спасательная служба

Сотрудники полиции вместе с бойцами пожарной охраны действуют на месте пожара в иерусалимском районе Гива а-Царфатит, где загорелись деревья и кустарник. В ходе пожара от отравления продуктами горения пострадали четыре человека.

На данном этапе не говорят о необходимости эвакуации проживающих рядом людей, однако в полиции призывают местных жителей следить за распоряжениями.

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