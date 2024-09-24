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Израиль

Гендиректор министерства главы правительства провел встречу, посвященную развитию северных поселков

время публикации: 24 сентября 2024 г., 23:22 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 23:22
Гендиректор министерства главы правительства провел встречу, посвященную развитию северных поселков
Фото: Шломо Шарвит, муниципалитет Маалот-Таршиха

Генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шелли и руководитель программы восстановления севера "Тнуфа ле-цафон" вице-адмирал запаса Элиэзер (Чайни) Маром посетили муниципалитет Маалот-Таршиха, где встретились с главами местных советов для продвижения долгосрочной стратегической программы развития северных населенных пунктов. Пресс-служба канцелярии главы правительства отмечает, что встреча проводилась по указанию Биньямина Нетаниягу.

На этом мероприятии обсуждался ряд ключевых вопросов, в том числе поддержка медицины, улучшение и развитие инфраструктуры, укрепление чувства безопасности, скидки на муниципальный налог и меры по привлечению населения в регион при обеспечении процветания жителей.

Главы местных советов выразили полную поддержку действиям премьер-министра против "Хизбаллы", чтобы дать возможность жителям севера вернуться в свои дома.

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