В результате ДТП на 4-м шоссе погиб мотоциклист

На 4-м шоссе, в районе развязки Ганот, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 25 лет) получил множественные травмы, его смерть была констатирована на месте ДТП.

Водитель машины получил легкие травмы, он не нуждался в госпитализации.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.