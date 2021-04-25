Минувшей ночью ЦАХАЛ не наносил удары по целям в Газе

Судя по отсутствию сообщений от пресс-службы Армии обороны Израиля и публикаций в палестинских СМИ, в ночь на воскресенье, 25 апреля, ЦАХАЛ не наносил удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Вечером 24 апреля было зафиксировано два обстрела израильской территории из сектора Газы. В 21:00 сигнал "Цева адом" сработал в Сдероте, а также в населенных пунктах Гевим, Нир-Ам и Ибим, расположенных на территории регионального совета Шаар а-Негев. Было слышно два взрыва. По сообщениям СМИ, одна ракета была сбита над территорией регионального совета Шаар а-Негев. ЦАХАЛ о сбитой ракете не сообщал и не подтверждал факт падения ракет на израильской территории.

В 22:30 сигнал тревоги прозвучал в населенном пункте Нирим. Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракета, выпущенная из сектора Газы разорвалась на открытой местности неподалеку от разделительного забора. О пострадавших или причиненном ущербе не сообщалось.

Примерно в полночь была выпущена еще одна ракета, которая разорвалась на территории сектора Газы.

Из больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщают, что накануне вечером поступил пациент – 21-летний мужчина из Сдерота, получивший черепно-мозговую травму, когда он бежал в укрытие во время сигнала "Цева адом", предупреждающего о ракетном обстреле. Состояние пострадавшего стабильное. Судя по сообщениям службы "Маген Давид Адом", других пострадавших в результате вчерашних ракетных обстрелов из Газы не было.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в ночь на 24 апреля по израильской территории из сектора Газы было выпущено 36 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила шесть из них. Две ракеты упали на незастроенной территории регионального совета Эшколь, еще одна – близ дороги, ведущей к кибуцу Кисуфим. Пострадавших и разрушений не было.

В ответ армия обороны Израиля в ночь на субботу нанесла серию ударов по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

На этом фоне командование ЦАХАЛа приказало повысить боеготовность батарей системы ПРО "Железный купол" на юге страны.

Вечером в суботу состоялось правительственное совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Бени Ганца, главы общей службы безопасности (ШАБАК) Надава Аргамана, начальника генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави и главы Совета национальной безопасности Меира Бен Шабата. Нетаниягу в ходе этого совещания заявил, что после обстрелов из Газы Израиль готов к любому развитию событий. "Прежде всего, мы хотим добиться обеспечения закона и порядка в Иерусалиме. Как и всегда, мы выступаем за свободу вероисповедания всех жителей города и всех его гостей, однако требуем соблюдения закона. Я призываю все стороны сохранять спокойствие", – сказал Нетаниягу.

Израильские СМИ публикуют фотографии танков и артиллерийских установок на границе с Газой.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

Апрель. 40 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.