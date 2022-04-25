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NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2022 г., 21:48

В районе пляжа Неве Мидбар на Мертвом море ведутся поиски 10 отдыхающих

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В районе пляжа Неве Мидбар на Мертвом море ведутся поиски 10 отдыхающих

Около 20:00 на пляж Неве Мидбар были вызваны спасатели отряда "Мегилот" после того, как отдыхающие сообщили, что 10 человек были отнесены от берега сильными порывами ветра.

К спасательной операции привлечены полиция, вертолет ВВС ЦАХАЛа, морские спасатели. Поиск ведется также с помощью катеров спасательных служб.

Спасатели "Мегилот" сообщили, что вечером в районе Мертвого моря усилился ветер. На пляже находится большое количество отдыхающих, спасательные службы просят их выйти из воды, чтобы упростить поиск пропавших людей.


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