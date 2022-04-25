26 апреля откроется для палестинских рабочих из Газы КПП "Эрез"
Во вторник, 26 апреля, КПП "Эрез" откроется для палестинских рабочих из сектора Газы. Такое решение было принято по итогам совещания по оценке текущей ситуации в области безопасности.
КПП "Эрез" был закрыт 24 апреля в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.
На совещании также говорилось, что открытие КПП для предпринимателей будет зависеть от стабильности обстановки вдоль границ с сектором Газы.
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