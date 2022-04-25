Предъявлены обвинения жителю Иерусалима, ранившему пьяного на рынке

Прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 24-летнего Исраэля Ариша, задержанного за участие в драке на рынке "Махане Йегуда" в Иерусалиме. В ходе драки Ариш нанес мужчине удар ножом и тяжело ранил его.

Согласно тексту обвинительного заключения, пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на приятеля обвиняемого. Исраэль Ариш, вступившийся за приятеля, несколько раз ударил нападавшего ножом в живот.

Прокуратура инкриминирует Аришу нанесение тяжких телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, а также незаконное хранение холодного оружия.