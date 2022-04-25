В мошаве Азриэль автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
В мошаве Азриэль автобус сбил 9-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. Парамедики МАДА передали, что велосипедистка, упав, получила серьезную черепно-мозговую травму.
По дороге в больницу пострадавшая была погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Пострадавшая доставлена в больницу "Бейлинсон".
Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств ДТП.
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