В Иерусалиме задержан израильский араб, "намеревавшийся совершить теракт"

В течение нескольких часов в столице и центре страны велись поиски израильского араба, жителя одного из населенных пунктов на юге страны, который, согласно данным спецслужб, намеревался совершить теракт.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что мужчина был задержан некоторое время назад в иерусалимском районе Гиват Шауль. Он не был вооружен.

Радиостанция отмечает, что в данный момент выясняется, насколько обоснованными были подозрения в его адрес.

Новостная служба 14-го телеканала передала, что на въезде в Иерусалим ведется розыск еще одного предполагаемого террориста.