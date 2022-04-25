Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2022 г., 17:18

В Иерусалиме задержан израильский араб, "намеревавшийся совершить теракт"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иерусалиме задержан израильский араб, "намеревавшийся совершить теракт"

В течение нескольких часов в столице и центре страны велись поиски израильского араба, жителя одного из населенных пунктов на юге страны, который, согласно данным спецслужб, намеревался совершить теракт.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что мужчина был задержан некоторое время назад в иерусалимском районе Гиват Шауль. Он не был вооружен.

Радиостанция отмечает, что в данный момент выясняется, насколько обоснованными были подозрения в его адрес.


Новостная служба 14-го телеканала передала, что на въезде в Иерусалим ведется розыск еще одного предполагаемого террориста.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:31 В мошаве Азриэль автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
17:18 В Иерусалиме задержан израильский араб, "намеревавшийся совершить теракт"
16:48 Мансур Аббас приглашен на "ифтар" к королю Иордании
16:31 Возгорание травы и кустарника привело к пожару в форпосте Гиват-Ронен
15:15 Житель Джата подозревается в ограблении магазина с использованием топора
14:46 В Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
14:31 ШАБАК обезвредил группировку "Исламского джихада", готовившую теракты
13:42 "Ямина" против "Ликуда": "Они счастливы, что Шикли не станет их конкурентом на место в списке"
13:05 Предъявлены обвинения жителю Иерусалима, ранившему пьяного на рынке
12:14 "Трус", "диктатор", "беглец, плюнувший в лицо". В Кнессете проходит обсуждение просьбы объявить депутата Шикли "перебежчиком"
Загрузка...