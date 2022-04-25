БАГАЦ обязал государство возместить судебные расходы родителям Ахувии Сандака

В понедельник, 25 апреля, Высший суд справедливости обязал государство выплатить родителям погибшего два года назад Ахувии Сандака выплатить компенсацию в размере 3 тысяч шекелей. Об этом сообщает сайт 14-го канала ИТВ. https://www.now14.co.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a4%d7%a1%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%aa%d7%a4%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a7/

В иске, поданном адвокатом Ариэлем Атари из организации "Хонену", указывалось, что прокуратура и полиция под различными поводами отказываются передать семье родителям подростка материалы расследования обстоятельств его гибели.

В решении суда говорится, что после того, как генеральный прокурор адвокат Авихай Мандельблит принял решение закрыть дело против полицейских, причастных к инциденту, в котором погиб Ахувия Сандак, его родители захотели ознакомиться с материалами расследования. Они обратились к юридическому советнику правительства и генпрокурору. После двухнедельного ожидания, не получив ответ ни из одного источника, семья обратилась в суд.

Судья Йосеф Эльрон отметил, что суд получил ответ от государства, в котором говорилось, что завершилась подготовка материалов для передачи семье, поэтому суд обязывает государство оплатить только судебные издержки родителей Ахувии Сандака.

16-летний Ахувия Сандак погиб 21 декабря 2020 года (6 тевета 5781) в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров погиб, остальные были задержаны. Сотрудники полиции, которые вели погоню, не были привлечены к ответственности за гибель подростка. В течение последнего года прошло множество акций протеста в память об Ахувии Сандаке. 17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака. 1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору. 27 января 2022 года Мандельблит распорядился закрыть дело в отношении полицейских, принимавших участие в преследовании автомобиля, в котором находился Ахувия Сандак.