ШАБАК обезвредил группировку "Исламского джихада", готовившую теракты

25 апреля была разрешена к публикации информация о том, что Общая служба безопасности (ШАБАК) предотвратила попытку "Исламского джихада" создать террористическую структуру в Иудее и Самарии. В задачи ее входило совершение терактов против израильтян.

В соответствии с опубликованной информацией, активисты "Исламского джихада" в Газе через социальные сети завербовали шестерых палестинских арабов из Дженина и окрестностей. Завербованные получили подробные инструкции по совершению диверсии. Они построили взрывное устройство и были задержаны на этапе подготовки к совершению теракта.

Шестерым задержанным предъявлены обвинения.