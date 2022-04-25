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NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2022 г., 14:31

ШАБАК обезвредил группировку "Исламского джихада", готовившую теракты

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ШАБАК обезвредил группировку "Исламского джихада", готовившую теракты

25 апреля была разрешена к публикации информация о том, что Общая служба безопасности (ШАБАК) предотвратила попытку "Исламского джихада" создать террористическую структуру в Иудее и Самарии. В задачи ее входило совершение терактов против израильтян.

В соответствии с опубликованной информацией, активисты "Исламского джихада" в Газе через социальные сети завербовали шестерых палестинских арабов из Дженина и окрестностей. Завербованные получили подробные инструкции по совершению диверсии. Они построили взрывное устройство и были задержаны на этапе подготовки к совершению теракта.

Шестерым задержанным предъявлены обвинения.


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