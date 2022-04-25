"Ямина" против "Ликуда": "Они счастливы, что Шикли не станет их конкурентом на место в списке"

В партии "Ямина" заявляют, что депутаты от оппозиции пришли на заседание организационной комиссии Кнессета, чтобы убедиться, что депутат Амихай Шикли будет объявлен "перебежчиком".

"Более всего их радует тот факт, что Шикли не сможет баллотироваться в списке "Ликуда" и не станет их конкурентом", - заявляют в "Ямине".

"Депутат Кнессета Йоав Киш не может скрыть своего счастья, видя как блокируется возможность Амихая Шикли занять место в списке "Ликуда", - заявляют в "Ямине". По словам представителей "Ямины", именно поэтому Киш и Ярив Левин отказались занять место в комиссии с правом голоса. "Они предпочитают душераздирающие крики в "защиту Шикли". С точки зрения "Ликуда", Шикли сделал свое дело, Шикли может уходить", - отметили в "Ямине".

Напомним, что право голоса в комиссии имеют только депутаты от коалиции, так как депутаты от оппозиции бойкотируют работу комиссий парламента.