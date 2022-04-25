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NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2022 г., 10:20

ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду десятков единиц оружия из Иордании

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ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду десятков единиц оружия из Иордании

Бойцы ЦАХАЛа совместно с оперативниками полиции предотвратили контрабанду 24 единиц огнестрельного оружия в районе Иорданской долины.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, накануне наблюдатели заметили подозреваемого, приближающегося к пограничному забору на границе с Иорданией.

На место были направлены военнослужащие ЦАХАЛа, которые обнаружили сумку и в ней 24 пистолета. После обнаружения пистолетов была установлена засада. и через несколько часов военнослужащие задержали подозреваемого с сумкой, в которой находились примерно 380 тысяч шекелей наличными деньгами. Конфискованное оружие передано в полицию для дальнейшей проверки.


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