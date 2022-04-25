Прогноз погоды на 25 апреля: тепло, переменная облачность, местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 25 апреля, температура будет немного выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди на востоке страны, а также в горах на севере и в центре. В первой половине дня повышенная запыленность воздуха.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 15-32, в Мицпе-Рамоне – 17-26, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-34, на Голанских высотах – 17-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

Во вторник-четверг – малооблачно и тепло.