"Вечеринка по случаю Дня Независимости" с протестными лозунгами на улице Каплан

В то время, когда на Горе Герцля проходила торжественная церемония по случаю 75-го Дня Независимости, на улице Каплан в Тель-Авиве собрались десятки тысяч противников юридической реформы. Организаторы назвали сегодняшний митинг "вечеринкой по случаю Дня Независимости".

Организаторы акций протеста перед началом мероприятия распространили заявление: "Государство Израиль празднует свое 75-летие в условиях невиданной атаки на демократию, раздирающей израильское общество на части. Миллионы израильтян, любящих страну, противостоят нападению, и не готовы отказаться даже от малой толики демократии и равенства".

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Акции протеста будут проходить и в других городах Израиля. В частности, в Раанане, Йегуде, Зихрон-Яакове. В этих городах состоится символическая церемония подписания Декларации Независимости Израиля ("Мегилат а-Ацмаут").

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В Иерусалиме противники реформы собрались на площади возле мемориального комплекса "Яд ва-Шем". Из Кфар-Сабы в Иерусалим выдвинулась колонна автомобилей. Заявлено, что мероприятие проводится в знак протеста против "политизации празднества". Организаторы подчеркнули, что не хотят ничего испортить, не собираются врываться на официальную церемонию на горе Герцля. "Мы оденемся в бело-голубое (цвета государственного флага Израиля), будем размахивать флагами, зажжем факелы и во весь голос заявим: "Свой народ не бросают на произвол судьбы".