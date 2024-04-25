Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 апреля: интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 25 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора. По сравнению с прошлой ночью, интенсивность боевых действий снизилась.

В центре сектора: с беспилотника нанесен удар по цели, находящейся в непосредственном близости от мечети Балад в центре Дир аль-Балаха.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Аль-Фухари, юго-восточней Хан-Юниса; самолеты ВВС ЦАХАЛа дважды наносили удары по целям на северо-востоке Рафаха; источники в Газе сообщали о погибших и раненых в результате авиаудара по дому семьи Аль-Джамаль в Рафахе, по данным "Красного Полумесяца", не менее пяти убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 24 апреля.