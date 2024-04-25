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Израиль

"Исраэль а-Йом": генерал Роман Гофман настаивает на гражданском контроле в Газе

время публикации: 25 апреля 2024 г., 11:03 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 11:11
"Исраэль а-Йом": генерал Роман Гофман настаивает на гражданском контроле в Газе
Wikipedia.org. Фото: דובר צה"ל / пресс-служба ЦАХАЛа

Газета "Исраэль а-Йом" опубликовала содержание позиционного документа касательно будущего сектора Газы, подготовленного недавно бригадным генералом Романом Гофманом.

Во внутреннем документе, разосланном политическому и военному руководству, Гофман настаивает на необходимости сохранения гражданского контроля Израиля над сектором Газы в обозримом будущем.

Эта позиция полностью противоречит всем официальным заявлениям правительства Израиля и рекомендациям командования ЦАХАЛа и служб безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что речь идет о внутреннем секретном документе, представляющем исключительно позицию его автора, а не официальную позицию ЦАХАЛа.

Сам Гофман, находящийся в процессе приятия дел перед вступлением в должность военного секретаря главы правительства, после публикации "Исраэль а-Йом" также выступил с заявлением, пояснив, что документ отражает его личное мнение.

Министр финансов Бецалель Смотрич отреагировал на публикацию, заявив, что она не противоречит позиции правительства, и что сам министр уже озвучивал позицию, согласно которой без контроля над Газой не будет безопасности. Смотрич также подчеркнул, что единообразность мышления является одной из проблем армейского руководства, и призвал к формированию нового генерального штаба.

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