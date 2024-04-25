ЦАХАЛ примет участие в строительстве временного американского пирса в Газе
время публикации: 25 апреля 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 22:34
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что служба координатора действий ЦАХАЛа в Иудее, Самарии и секторе Газы примет непосредственное участие в строительстве силами Центрального командования вооруженных сил США пирса для доставки гуманитарной помощи.
ЦАХАЛ будет обеспечивать охрану и помогать в логистике строительства временного пирса, призванного открыть возможность контролируемой доставки гуманитарной помощи в сектор Газы морским путем.
Работы по строительству пирса должны начаться в ближайшее время.