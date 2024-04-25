x
25 апреля 2024
|
последняя новость: 22:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2024
|
25 апреля 2024
|
последняя новость: 22:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ примет участие в строительстве временного американского пирса в Газе

время публикации: 25 апреля 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 22:34
ЦАХАЛ примет участие в строительстве временного американского пирса в Газе
AP Photo/Fatima Shbair

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что служба координатора действий ЦАХАЛа в Иудее, Самарии и секторе Газы примет непосредственное участие в строительстве силами Центрального командования вооруженных сил США пирса для доставки гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ будет обеспечивать охрану и помогать в логистике строительства временного пирса, призванного открыть возможность контролируемой доставки гуманитарной помощи в сектор Газы морским путем.

Работы по строительству пирса должны начаться в ближайшее время.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 апреля 2024

"Исраэль а-Йом": генерал Роман Гофман настаивает на гражданском контроле в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 апреля 2024

202-й день войны в Израиле. Хронология событий