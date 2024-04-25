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Израиль

ЦАХАЛ готовится разрушить дома террористов, причастных к убийству двух человек в Биньямине

время публикации: 25 апреля 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 19:51
ЦАХАЛ готовится разрушить дома террористов, причастных к убийству двух человек в Биньямине
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о планируемом разрушении домов Айсара Баргути и Халада аль-Харуфа, причастных к теракту на перекрестке А-Миштара а-Бритит в Биньямине, в результате которого погибли 30-летний Амар Манур и 42-летняя доктор Лара Танос.

Семьям террористов предоставлена возможность подать апелляцию на решение о разрушении их домов.

21 апреля ЦАХАЛ уведомил о предстоящем сносе дома Мурида Дахадхе из Атары.

Напомним, 7 января на 465-й трассе около перекрестка А-Миштара а-Бритит был обстрелян автомобиль Volkswagen с израильскими номерными знаками. Пули попали в лобовое стекло, водитель, Амар Мансур из Иерусалима, был убит. Лара Танос из Яффо, ехавшая в автомобиле позади него, получила ранения. Палестинский водитель, проезжавший место теракта, доставил ее в больницу в Рамалле, спустя несколько часов она была перевезена в больницу "Адаса Эйн-Керем", в которой проработала 17 лет. Через две недели после теракта она скончалась от полученных ранений.

По подозрению в причастности к совершению теракта по подозрению в причастности к теракту в Биньямине были задержаны трое медицинских работников: врач-анастезиолог Айсар Баргути, житель деревни Бейт-Рима; доктор Халад аль-Харуф и медбрат Мурид аль-Атари из деревни Атара.

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