Великобритания просит допустить наблюдателей к боевикам "Нухбы" в израильских тюрьмах

По информации сайта "Мако", на заседании военно-политического кабинета, которое должно состояться вечером 25 апреля, будет обсуждаться просьба Великобритании допустить наблюдателей к боевикам "Нухбы", содержащимся в израильских тюрьмах.

По информации "Мако", Биньямин Нетаниягу склоняется к тому, чтобы поддержать просьбу и разрешить визит двух зарубежных наблюдателей в сопровождении израильского судьи, Бен-Гвир, которому подчиняется Управление тюрем, выступает против.

По информации телеканала, Бен-Гвир, отстаивая свою позицию, будет ссылаться на решение БАГАЦ по делу "Убейда и Дирани" о "взаимных визитах", и на заключение Управления тюрем, в котором говорится, что подобные посещения могут вызвать брожение в тюрьмах.

Бен-Гвир будет настаивать на том, что подобный визит ослабит позиции Израиля на переговорах с ХАМАСом, а также на том, что это не соответствует решению БАГАЦа о "взаимных визитах", поскольку ХАМАС не допустил наблюдателей до похищенных израильтян. По мнению Бен-Гвира, просьба Великобритании может расцениваться также как вмешательство во внутренние дела Израиля.