x
25 апреля 2024
|
последняя новость: 07:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2024
|
25 апреля 2024
|
последняя новость: 07:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 25 апреля действовал в районах Рамаллы, Шхема, Калькилии, Туль-Кареме. Один убитый

время публикации: 25 апреля 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 06:28
ЦАХАЛ в ночь на 25 апреля действовал в районах Рамаллы, Шхема, Калькилии, Туль-Кареме. Один убитый
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 апреля действовали в Туль-Кареме, Калькилии, Рамалле и около Рамаллы (в Аль-Бире, Барке, Ат-Тахте, Ат-Тире), в Шхеме (в Байт-Даджане) и около Шхема (в Байт Фурике, Тальфите).

Происходили столкновения. Палестинская сторона сообщает об одном убитом "местном жителе" в Рамалле и нескольких раненых в ходе других столкновений.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 апреля.

В Ат-Тире (район Рамаллы) уведомление о предстоящем разрушении дома было вручено семье Айсара Баргути – врача-анастезиолога, признанного причастным к теракту на перекрестке А-Миштара А-Бритит в Биньямине, в результате которого 7 января 2024 года погибли 30-летний Амар Манур и 42-летняя доктор Лара Танос.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 апреля 2024

202-й день войны в Израиле. Хронология событий