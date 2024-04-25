ЦАХАЛ в ночь на 25 апреля действовал в районах Рамаллы, Шхема, Калькилии, Туль-Кареме. Один убитый

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 апреля действовали в Туль-Кареме, Калькилии, Рамалле и около Рамаллы (в Аль-Бире, Барке, Ат-Тахте, Ат-Тире), в Шхеме (в Байт-Даджане) и около Шхема (в Байт Фурике, Тальфите).

Происходили столкновения. Палестинская сторона сообщает об одном убитом "местном жителе" в Рамалле и нескольких раненых в ходе других столкновений.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 апреля.

В Ат-Тире (район Рамаллы) уведомление о предстоящем разрушении дома было вручено семье Айсара Баргути – врача-анастезиолога, признанного причастным к теракту на перекрестке А-Миштара А-Бритит в Биньямине, в результате которого 7 января 2024 года погибли 30-летний Амар Манур и 42-летняя доктор Лара Танос.