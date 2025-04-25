Спецназ полиции задержал боевика "Исламского джихада", собиравшегося осуществить теракт
время публикации: 25 апреля 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 07:55
Пресс-службы полиции Израиля, Общей службы безопасности и Армии обороны Израиля опубликовали совместное сообщение о задержании в Калькилии вооруженного террориста "Исламского джихада", собиравшегося осуществить теракт.
Задержание было проведено бойцами спецназа полиции "а-Гидоним" в сотрудничестве с силами региональной бригады "Эфраим" ЦАХАЛа по наводке ШАБАКа.
Арестованный активно взаимодействовал с боевиками ХАМАСа в Калькилии.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 апреля в Калькилии израильскими военными задержаны несколько подозреваемых в терроре, в их числе четверо освобожденных в рамках сделок по освобождению похищенных израильтян – Абдулла Уаиль, Самэх аш-Шубаки, Майясара Афана и Джамаль Дауд.
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